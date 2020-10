Milan-Sparta Praga: dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Dopo l’ultimo pseudo stop in campionato, il Milan di Pioli si riverserà nuovamente in Europa League: giovedì alle 18:55 attenderà lo Sparta Praga a San Siro

All’indomani dello scoppiettante pareggio casalingo tra Milan e Roma, i rossoneri d Mister Pioli si riverseranno nuovamente in Europa League. L’avversario per il secondo turno del Girone H sarà lo Sparta Praga di Vaclav Kotal, reduce dalla sconfitta alla prima, contro il Lille e ai box in campionato, causa emergenza coronavirus.

Il Milan guida la classifica del proprio girone, insieme ai francesi ed è chiamato a bissare la vittoria del Celtic Park, con l’obiettivo futuro di un eventuale “testa a testa” finale per la prima posizione, con la compagine della Ligue 1. Tra i rossoneri e la rappresentativa ceca si tratta del primo confronto in assoluto nel teatro dell’Europa League.

I precedenti tra le due squadre si registrano in altre competizioni europee, tra Coppa Delle Coppe, la “vecchia” Coppa Uefa e Champions League che vedono in netto vantaggio il diavolo con 4 successi, 2 pareggi e nessuna affermazione per i granata

Milan-Sparta Praga: le info televisive del match di Europa League