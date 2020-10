Stefania Orlando contro Elisabetta Gregoraci: “Stratega, sta giocando”. Oggi la conduttrice ha voluto provare a vedere un po’ chiaro sulla situazione tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti stanno cominciando ad aprire gli occhi. Se prima tutti speravano in un lieto fine per Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ora in molti stanno cominciando a nutrire dubbi su questa coppia che da settimane è al centro dell’attenzione di tutte le puntate e non arriva mai ad un punto di svolta. Se prima questo temporeggiamento poteva passare inosservato, ora gli inquilini non capiscono perché Elisabetta non lo allontani e basta piuttosto che tenerlo in questa posizione scomoda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando accusa Elisabetta Gregoraci: “Alimenta un fuoco che non c’è”

Oggi Dayane parlando con Adua ha rivelato di non essere molto sicura di quello che sta succedendo e che secondo lei questa storia sta andando avanti soltanto perché hanno capito che piace al pubblico. Senza neanche farlo apposta, Stefania Orlando nell’altra stanza ha cominciato ad ipotizzare la stessa cosa: “Io se fossi in lei e avessi un ragazzo più giovane che mi corteggia, o ci sto o gli dico di rinunciare per non farlo soffrire. Il fatto che lei ancora debba allontanarlo e lo tenga in questa posizione scomoda mi fa pensare ad una strategia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Nella casa in questi giorni stanno cercando di svelare tutti gli altarini e capire chi è che sta giocando e quali rapporti sono nati per affetto e quali per strategia di gioco. Venerdì in puntata si parlerà dei dubbi che i ragazzi stanno cominciando a nutrire sulla coppia – non coppia più amata e odiata dai telespettatori?