Torna da scuola in moto e si scontra con un’auto

Schianto mortale a Vertenigo di Santa Maria di Sala. A perdere la vita Alex Trovò, studente di 18 anni che stava tornando a casa da scuola

SANTA MARIA DI SALA – Incidente mortale ieri pomeriggio poco dopo le 14 a Veternigo di Santa Maria di Sala (Venezia): la vittima è Alex Trovò padovano di 18 anni, residente a Borgoricco, nel padovano. Lo schianto in via Desman mentre lo studente stava tornando a casa da scuola in sella alla sua moto.

Alex si è scontrato violentemente contro un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare e neppure i soccorsi, compreso l’elicottero del Suem, prontamente accorsi sul posto hanno potuto aiutarlo, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Tra i primi ad intervenire anche i militari dell’Arma, subito al lavoro per stabilire le dinamiche dello scontro e regolare il traffico. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso ma dalle prime informazioni emerse lo scontro potrebbe essere avvenuto per una precedenza non rispettata.

Alla guida dell’auto che ha travolto Alex un 48enne rappresentante di commercio ancora sotto shock per quanto accaduto.

