Appare davvero come meglio non potrebbe Aurora Ramazzotti su Instagram. La bella 23enne mostra un corpo allenato e desiderabile.

Che fosse bella lo sapevamo, ma Aurora Ramazzotti tende davvero ad esagerare. Ovviamente nell’accezione positiva del termine. La ragazza mostra varie fotografie nelle quali si fa ritrarre in svariati momenti di felicità.

La sua quotidianità è fatta di tanti begli episodi. Uno dei post più recenti pubblicati su Instagram ce la fa vedere abbracciata a papà Eros Ramazzotti per il compleanno di quest’ultimo. Il cantautore romano ha spento le 57 candeline lo scorso 28 ottobre 2020. Poi in un’altra foto ecco ‘Auroragram’ in quel di Genova, a Camogli, con in un solo colpo sia il panorama marino che le sue gambe in bella mostra. Ed ancora, la giovane si ritrae in un selfie assieme ai suoi due gatti. Ma sono tante altre le foto di Aurora degne di nota.