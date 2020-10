Elisa d’Ospina, la camicetta si apre: la scollatura è super – FOTO

Elisa d’Ospina, la popolare modella curvy, mette in evidenza le sue forme generose e sensuali: l’apertura della camicetta mostra il lato A

Una modella senza dubbio anti convenzionale, che ha lottato molto nella sua giovinezza per farsi accettare, subendo forme di bullismo a causa del suo aspetto fisico. Ma che si è poi fatta largo fino a diventare un simbolo per le donne curvy, sfilando in passerella e diventando anche un affermato personaggio televisivo. Parliamo di Elisa d’Ospina, classe 1983, vicentina, conosciuta sul piccolo schermo per i consigli di moda e bellezza nell’ambito del programma ‘Detto/Fatto’. I suoi interventi in radio e tv per sensibilizzare sull’accettazione del proprio fisico ne ha fatto un punto di riferimento per tutti coloro che non vivono bene il rapporto con il proprio corpo, se non rispondente ai canoni del mondo di oggi.

Elisa D’Ospina, il lato A che fa sognare: un’esplosione di sensualità