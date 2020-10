Benedetta Parodi super sexy, tacco alto e minigonna: tutto in vista – FOTO

Benedetta Parodi super sexy: tacco alt, vestito aderente e super corto per la conduttrice di Bake Off Italia che lascia tutti senza fiato.

Benedetta Parodi si trasforma quando abbandona la sua cucina. La sorella di Cristina Parodi, diventata la regina della cucina italiana regalando ai fans tutte le sue ricette super buone, ma anche facili e veloci da realizzare, incanta tutti sfoggiando la sua sensualità e femminilità.

Bellissima e in splendida forma, Benedetta Parodi sfoggia un sorriso rassicurante e radioso, ma anche un fisico fasciato da un abito che le calza alla perfezione e che la render estremamente sexy. Un look total black che ha scatenato il delirio dei fans che appalaudono la scelta dell’outfit di Benedetta.

Benedetta Parodi, look mozzafiato: l’abito aderente super sexy lascia tutti senza fiato

Abito super sexy totalmente nero per Benedetta Parodi che completa il look con dei tacchi vertiginosi. Un abito aderente che le lascia scoperte le gambe bellissime che incantano non solo gli uomini, ma anche le donne. Un look particolare che la Parodi ha scelto di sfoggiare per la nuova puntata di Bake Off Italia.

“Eccomi di nuovo sotto il tendone di Bake Off Italia per ricordarvi l’apppunamento di questa sera. Oggi faremo un viaggio di gusto, in un posto che amo tantissimo”, ha scritto la Parodi nella didascalia che accompagna la foto.



Dopo aver svelato cosa voleva fare da grande, Benedetta Parodi torna a stupire con un look decisamente diverso da quello che sfoggia nei video che pubblica su Instagram in cui mostra ai followers le ricette che prepara nella cucina della sua casa, talvolta facendosi aiutare dai figli Matilde, Eleonora e Diego, nati dal suo lunghissimo e bellissimo amore con Fabio Caressa.

Benedetta, però, lascia tutti senza parole anche quando si mostra con un look sportivo, in versione acqua e sapone e nonostante il sudore dopo essersi allenata duramente in palestra. Sempre bellissima, rassicurante e molto vicina ai suoi fans, la Parodi continua ad essere amatissima dai followers che amano vederla in tutti i suoi aspetti di mamma, moglie, donna in carriera, sportiva, ma anche casalinga.

