Clizia Incorvaia in bikini è meravigliosa, il lato B è perfetto-FOTO

La Incorvaia condivide una serie di foto in bikini che fanno letteralmente impazzire il web, il suo lato B è perfetto

Visualizza questo post su Instagram Not published#amarcordtime 🌊💙 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:57 PDT

Bellissima Clizia Incorvaia in bikini su Instagram, in una serie di foto che lasciano senza fiato. Ha 40 anni ma il fisico di una ventenne dopo anche una gravidanza. Sei foto con 6 costumi diversi tutti pazzeschi e lei bellissima, nell’ultimo invece c’è un breve video di Clizia che esce dall’acqua aggrappandosi alla scaletta di una barca e appare di nuovo il suo lato B.

Paolo Ciavarro tradisce Clizia Incorvaia con sua sorella, ma solo per scherzo

Visualizza questo post su Instagram Vorrei un buondì così ogni mattina ♥️🖇!! @gentesettimanale Ph @fotoiwan Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 30 Ott 2020 alle ore 3:07 PDT

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Lei quasi 40 enne ed ex moglie del cantante Francesco Sarcina e lui giovane 28enne e single. Si innamorano in un modo bellissimo e da favola. Una volta usciti cominciano a frequentarsi e sboccia ancora di più l’amore. Oggi si parla di nozze e di figli.

Ieri però è andato in onda uno scherzo delle Iene a Paolo, in cui complice la sorella di Clizia che ha 27 anni, Micol deve fingere di essersi invaghita di Paolo. La ragazza scrive dunque una lettera a Ciavarro in cui dichiara i suoi sentimenti, mettendo in grande crisi il ragazzo. Micol comincia anche a mandargli messaggi hot ma lui non ne vuole sapere niente e la minaccia di dire tutto a Clizia. A questo punto viene coinvolta proprio lei Clizia, ovviamente complice dello scherzo che finge di trovare un pezzo della lettera.

Infine dunque la Incorvaia finge di credere solo alla versione della sorella, accusando Paolo che scoppia in un pianto inconsolabile. Uno scherzo abbastanza crudele, come del resto tutti quelli fatti dalle Iene. Però ha confermato il grande amore di Paolo per la sua Clizia.