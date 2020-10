Elettra Lamborghini e la dedica emozionante all’amico speciale-FOTO

La Lamborghini condivide una foto con un amico davvero speciale e scatta un bacio tenerissimo

Elettra Lamborghini ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae insieme al suo carissimo amico Dadi, il suo nuovo cavallo. La cantante scrive una dedica dolcissima: “Dadi amico mio…grazie per essere entrato nella mia vita quest’anno…se un Angelo meraviglioso arrivato dal nulla..e poi tu sei come me….hai il cuore buono”.

Nei commenti spicca quello del marito Afrojack che scrive, “Your angel my angel”, che significa il tuo angelo il mio angelo. Un gesto molto tenero quello di Afrojack che dimostra il suo amore a Elettra facendogli capire che ciò che lei ama anche lui lo ama. I due si sposati poco più di un mese fa sul Lago di Como.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Maria Grazia Cucinotta: “Il mio grande amore nato da una lite”

Elettra Lamborghini e l’amore infinito per gli animali

La Lamborghini ha dimostrato di avere un grande amore e attaccamento nei confronti degli animali, in particolare dei cavalli con la quale è cresciuta praticando l’equitazione. Inoltre la cantante ha detto recentemente addio, purtroppo al suo cavallo Lolita scomparsa a causa di una brutta colica qualche giorno dopo il matrimonio. La Lamborghini ha spiegato in un post che la cavalla era anziana, aveva 21 anni ed esporla ad un operazione sarebbe stato rischioso, ma la cantante ha voluto provare per salvarle la vita o perlomeno per non farla soffrire.

Tuttavia qualcosa è andato storto e la cavalla non ha retto. Sono stati giorni terribili per la Lamborghini e su Instagram ha condiviso un post dedicato all’amica fedele che letteralmente commuovere.Alcune parole di Elettra:” Ho letteralmente perso a parte più importante della mia vita..mi sento così vuota..pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile.

Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare… sei arrivata in un momento difficile per me 16 anni fa e mi hai letteralmente salvato la vita”. Parole che stringono davvero il cuore ed è bello sentire che sono rivolte a un’animale, perché loro più di altri possono dare un amore infinito. Ma la Lamborghini ha un istinto per gli animali che non finisce qui. L’altro giorno infatti ha salvato una lepre che era ferita e l’ha portata da uno specialista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Bianca Atzei, un raggio di luce nel buio, effetto da brividi con la sua bellezza – FOTO

Tuttavia nel centro animali le hanno detto che non sapevano cosa sarebbe successo alla Lepre e che sicuramente non avrebbe potuto tenerla, perché è un animale selvatico. La Lamborghini si è indignata molto per questo fatto e avrebbe voluto riprendersi l’animale, ma non gliel’hanno concesso. Insomma una vera paladina degli animali, complimenti!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.