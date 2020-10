Grande Fratello, Andrea Zelletta incastrato: le prove del tradimento

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta incastrato: le prove del tradimento. Alice Fabbrica ha mostrato a Federica Panicucci le chat con l’ex tronista di Uomini e Donne

Andrea Zelletta è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip ieri sera per motivi personali. Non sono ancora chiari i motivi della sua uscita momentanea: c’è chi inizia a sospettare il peggio, considerando che ieri i ragazzi sono stati sottoposti ad un tampone di controllo. I ragazzi sono in una sorta di quarantena essendo chiusi in una casa da più di un mese e mezzo e sarebbe strano se il concorrente avesse preso il virus all’improvviso. Intanto che aspettiamo aggiornamenti sulla sua salute, stamattina Alice Fabbrica ha deciso di parlare. Stiamo parlando dell’influencer che aveva rivelato al pubblico che Andrea l’aveva cercata pur essendo fidanzato.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta incastrato da Alice Fabbrica: le chat a Mattino Cinqu

Alice Fabbrica sostiene che sia stata lei a rifiutare le attenzioni del ragazzo, proprio perché sapeva che Andrea fosse impegnato. “Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo” ha raccontato, mostrando in diretta i messaggi a Mattino Cinque. “Ce ne sono tantissimi! Non posso leggere per la privacy ma sono tantissimi” ha rivelato Federica Panicucci. “Decine e decine di messaggi. Li ho visti, i messaggi ci sono” ha continuato, mentre teneva il telefono della ragazza tra le mani e leggeva i messaggi dell’ex tronista.

Andrea quando ha incontrato la ragazza ha giurato che fosse lei a mentire. Al momento non è nella casa e non può difendersi, se entro stasera dovesse rientrare glielo faranno sapere? Non ci resta che aspettare la diretta per sapere qualcosa in più sulla questione.