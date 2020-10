Ludovica Pagani sempre più sexy, décolleté da favola in bella mostra – FOTO

Ludovica Pagani è sempre più inarrestabile sui social: la nativa di Bergamo ha fatto impazzire tutta la sua platea con stories piccanti.

Ludovica Pagani è sicuramente una delle influencer di maggiore successo in Italia. La ragazza ha conquistato sempre più popolarità ritagliandosi spazi nelle trasmissioni di calcio e partecipando ad alcuni video con protagonista la serie A. La nativa di Bergamo è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 2,6 milioni di follower. Ludovica è molto attiva e ama postare scatti e stories in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza.

La 25enne, poco fa, ha pubblicato alcune stories piccanti in cui sfodera il suo meraviglioso décolleté. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Ludovica Pagani, stories piccanti: che décolleté!