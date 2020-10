Carabiniere ricoverato in ospedale aiuta un anziano a farsi la barba – FOTO

La foto di un carabiniere in un ospedale di Roma che con un piccolo gesto aiuta un anziano ha fatto il giro del web.

In un ospedale di Roma nel reparto Covid due ricoverati nella stessa stanza, un Carabiniere e un anziano diventano l’emblematica rappresentazione della solidarietà. In un momento così delicato come quello che sta vivendo il nostro paese dei piccoli gesti di sostegno reciproco sono fondamentali per infondere coraggio fra le persone.

Leggi anche >>> Covid, Brusaferro lancia l’allarme: “Verso lo scenario 4 della pandemia”

Carabiniere fa la barba al compagno di stanza in ospedale

La fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri. Non sono mancate le condivisioni, le reazioni e i numerosi commenti colmi di parole di ammirazione e sostegno. Una foto commuovente nell’arco di mezza giornata ha fatto il giro del web.

Ti potrebbe interessare anche >>> Covid, parla Guido Bertolaso: “Ci ritroveremo come a metà marzo”

“Siamo Carabinieri! Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto Covid 19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà”. Questo il messaggio che riporta la foto accompagnato dall’hashtag #PossiamoAiutarvi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.