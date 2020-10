Diletta Leotta ha preparato un’atmosfera molto particolare per la serata di Halloween: la conduttrice ha testimoniato il tutto con un fantastico scatto su Instagram.

Diletta Leotta è sicuramente il personaggio del momento: la bellissima giornalista conquista sempre di più il suo pubblico e la sua platea con scatti fenomenali in cui sfodera la sua bellezza sconfinata. La siciliana ama testimoniare vari aspetti della sua vita con bellissime foto. La nativa di Catania, poco fa, ha messo in rete una fotografia incredibile in cui ha mostrato a tutti l’atmosfera che ha ricreato per la serata di Halloween.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara, incidente sexy in bagno: la cerniera non trattiene il seno – FOTO

Diletta Leotta e le zucche di Halloween: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Halloween 🎃 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 31 Ott 2020 alle ore 11:19 PDT

Diletta, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, indossa jeans attillati e una magliettina di colore nero cortissima. Nonostante questa volta sia decisamente coperta, le sue ‘curve’ non passano di certo inosservate. La conduttrice sfodera un sorriso luminosissimo ed è seduta a gambe incrociate. Sullo sfondo è possibile ammirare una vastità di zucche di Halloween e di lucine. L’immagine ha già collezionato 183mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alice De Nicola è illegale, lato B con perizoma sbalorditivo: bomba sexy – FOTO

Diletta ama deliziare la sua platea mettendo in mostra le sue curve incredibili. Il décolleté della siciliana continua ad incantare tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.