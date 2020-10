Intervista a Paolo Conticini, che racconta a “Oggi è un altro giorno” il rapporto con Veera a Ballando Con Le Stelle: la reazione della moglie

La trasmissione Ballando Con Le Stelle sta dando i suoi frutti nelle programmazioni del sabato sera. Tra le coppie da ballo più determinate ha spiccato sicuramente quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Il loro rapporto ha già travalicato da tempo i confini della professionalità. Tra i due è nato davvero qualcosa di speciale al di fuori della pista da ballo e ora non si tirano indietro dal dimostrare a tutti un affiatamento senza precedenti.

Tra i partecipanti di Ballando Con Le Stelle, condotto in maniera impeccabile da Milly Carlucci figura un’altra coppia glamour, che in queste ore sta facendo parlare non poco di sè. Si tratta di Paolo Conticini e Veera Kinnunsen.

La coppia da ballo non ha nulla da invidiare al resto della “ciurma” e lavora energicamente alla ricerca di un posto sul podio dei vincitori

L’intervista a Paolo Conticini e Veera Kinnunsen: come l’avrà presa la moglie?

Una delle coppie più intriganti dell’avventura di Ballando Con Le Stelle è sicuramente quella composta da Paolo Conticini e Veera Kinnunsen. I due sono stati protagonisti di un’intervista a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bertone, nella quale hanno raccontato del loro modo di lavorare dietro le quinte.

L’attore Paolo Conticini ha spiegato il durissimo lavoro di coppia fatto questa settimana per la performance di stasera. Per lui sembra essere tornati indietro di almeno venti anni, quando aveva tutta l’energia possibile per esibirsi in “piroette” vertiginose. Le prestazioni in compagnia della ballerina svedese gli stanno facendo rivivere quei momenti in cui si manteneva in splendida forma.

“Veera mi sta massacrando, mi ha fatto fare addirittura dei salti mortali che neanche quando ero giovane ci riuscivo” – così ha tuonò Paolo, in trepida attesa, di far vedere cosa è stato capace di racimolare. Grazie al dance show più seguito della Rai, Paolo ha ammesso di avere un certo feeling con il ballo. Una sorta di prova di concentrazione che non “sposa” alla perfezione il suo lato caratteriale.

Nonostante ciò lui è riuscito a rendere speciale questa esperienza, supportato anche dalle parole al “miele”, spese dalla compagna di questo affascinante viaggio. Mentre Veera si complimentava dell’impegno profuso c’è stato in diretta l’intervento della moglie di Paolo Conticini, che si è sbilanciata nell’occasione per dare qualche consiglio a…Veera

“Paolo ama l’ordine in generale e non è facile abituarlo diversamente. Non sarà facile, ma ti posso aasicurare che è un vero rompi” – così Giada ha espresso il proprio parere, tra l sorprese del pubblico che molto probabilmente si attendeva una reazione di gelosia

