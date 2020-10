Tale e Quale Show, nella serata di ieri, ha dato il via al “torneo dei campioni” della decima edizione. Standing ovation per Barbara Cola, mentre Carlo Conti presenta da casa

Proprio ieri sera, venerdì 30 ottobre, è iniziato il “torneo dei campioni” di Tale e Quale Show: i migliori 6 artisti di questa decima edizione hanno inaugurato la loro gara per conquistare il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020”. Successo clamoroso per Barbara Cola, nella sua imitazione di Aretha Franklin. Straordinario anche Carlo Conti: il presentatore, positivo al Covid-19 ma asintomatico, ha condotto la puntata in collegamento da casa.

Tale e Quale Show: splendidi Barbara Cola e Carlo Conti

La notizia della positività di Carlo Conti è stata comunicata proprio dal diretto interessato tramite Instagram: il presentatore, attraverso un post, ha fatto sapere ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid-19. Le condizioni di salute di Carlo sono tuttavia buone: asintomatico e sotto il controllo del medico, il conduttore non ha rinunciato a guidare la diretta di Tale e Quale Show.

Conti, fedele ai suoi impegni e alla sua trasmissione, ha assunto le redini della puntata anche da casa: in collegamento via web, il conduttore è riuscito brillantemente ad essere, nonostante tutto, il “padrone di casa”. Ad aiutarlo, i 4 giudici presenti in studio: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli, presenza fissa di quest’edizione. Il giudice d’eccezione è stato invece Carlo Verdone.

La decima edizione ha incoronato 6 artisti migliori: Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz e Pago. Proprio loro si sfideranno, in una gara di sole 3 puntate, per conquistare il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020”. A questi si sono affiancati alcuni Vip in gara lo scorso anno, ossia Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

A lasciare gli spettatori stupefatti è stata l’esibizione di Barbara Cola: la sua imitazione di Aretha Franklin le ha permesso di ottenere una standing ovation. Con il brano “Think“, oltre a riscuotere il favore del pubblico, la Cola ha ricevuto i complimenti di tutti e 4 i giudici.

