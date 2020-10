Mantenimento del cane, come ottenere la detrazione di 1000 euro

In questo anno così critico il mantenimento del cane può essere un’ulteriore spesa. Come affrontarla? Si può ottenere una detrazione, ecco come

Mai come in questo anno che sembra non voler finire, chi possiede un animale domestico si è reso conto di quanto costi il mantenimento. L’amore, la compagnia, la fedeltà del cane oltrepassa le difficoltà e i padroni tollerano maggiormente la spesa, eppure in questo periodo è possibile ottenere una detrazione di 1000 euro come aiuto. Sempre più spesso si ricorre alla pet therapy per alleviare i sintomi di alcune malattie croniche quali autismo, depressione, ansia e altri disturbi della sfera emotiva. La presenza di un cane risulta invece di vitale importanza per i soggetti che presentano specifiche patologie invalidanti come la cecità assoluta o parziale. Nella circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate figurano due diverse agevolazioni fiscali che spettano a chi acquista un cane guida.

Come ottenere la detrazione per il mantenimento del cane?

Il cane non solo è un compagno fedele per tutti, ma in particolare è un aiuto per i non vedenti che grazie all’animale possono andare in giro e lasciarsi guidare da esso. Così l’agenzia delle entrate ha deciso di dare a chi soffre di tale patologia un bonus di 1000 euro. Nel documento vengono presentate due agevolazioni fiscali, la prima detrazione IRPEF del 19% riguarda la spesa che il non vedente sostiene per acquistare il cane guida. Si può fruire di tale agevolazione una volta ogni quattro anni o prima in caso di smarrimento o decesso dell’animale. Oltre al non vedente, può godere della detrazione anche il familiare che assiste il disabile e che si fa carico dell’acquisto. La seconda detrazione ammonta invece a 1.000 euro e riguarda nello specifico i costi che si affrontano per mantenere il cane. Si possono quindi detrarre i costi relativi all’acquisto di alimenti, farmaci e visite veterinarie senza necessita di documentare le spese.

Tuttavia tale somma non spetta al familiare che ha fiscalmente a carico il soggetto non vedente.

