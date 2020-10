Monete che valgono una fortuna. Perché conservare le vecchie lire

Monete che valgono una fortuna. Le lire non sono in più in circolazione da 18 anni ma possono ancora regalarci soddisfazioni

Il 28 febbraio 2002 è la data che ha sancito l’addio definitivo alle vecchie lire, lasciando spazio al “giovane” euro. Tra acclamazioni per il traguardo raggiunto verso un’ Europa più unita, tra le perplessità, disagi e successivi malumori, a poco a poco ci siamo adattati alla nuova situazione.

In molti hanno voluto mantenere un ricordo del passato conio conservando qualche monetina, magari da lasciare in futuro a figli e nipoti. Gi esperti di numismatica hanno calcolato che alcune di esse potrebbero valere una fortuna in base a piccoli errori di produzione (facendone delle rarità) o alla tiratura.

I collezionisti più esperti vi diranno che una moneta è più preziosa in base a due requisiti fondamentali: requisiti: deve essere rara; deve essere stata conservata in buone condizioni.

Monete che valgono una fortuna. Le avete conservate?

La moneta da 1 lira (1947), raffigurante da un lato il ramo d’arancio e dall’altro il capo ornato di spighe, può valere 1500 euro. La moneta da 2 lire, sempre del 1947, con la spiga di grano per i numismatici più informati vale fino a 1800 euro.

La moneta di 5 lire con il grappolo d’uva datata 1946, realizzata dalla Zecca di Stato in Italma (lega di Italiano Alluminio Magnesio) potete valutarla 1200 euro. Altra moneta da 5 lire, però del 1955, con inciso un delfino, se conservata perfettamente vale circa 2000 euro (solo 400mila esemplari furono messi in circolazione facendone un pezzo raro).

La moneta da 10 lire con il ramoscello d’olivo, datata 1947, vale addirittura 4000 euro.

Le 50 lire con il dio Vulcano (1956), giunte fino al pensionamento della lira nel 2002, valgono 2000 euro. Stessa cifra per la medesima moneta ma del 1958. La moneta da 100 lire del 1955, in perfette condizioni, ha un valore di 1000 euro.

