Giusy Ferreri versione sexy, il seno in primo piano: boom di like-FOTO

La Ferreri augura un buon weekend a tutti con una foto bollente su Instagram, in primo piano appare il lato A procace

Visualizza questo post su Instagram Buon week end!!! #relax ❤️🤍🖤 📸 by @fabcestari Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial) in data: 30 Ott 2020 alle ore 10:49 PDT

Giusy Ferreri condivide una foto su Instagram in cui appare bellissima con una camicetta rossa e nera e il seno in vista, che sexy. La cantante ha un profilo molto seguito, su Instagram ha 234 mila follower. Su Instagram condivide spesso i suoi concerti e i suoi successi, ma anche la vita privata che riguarda la sua bambina. La Ferreri infatti è mamma di una splendida bambina Beatrice, avuta dal compagno Andrea Bonomo che nella vita fa il geometra. I tre vivono a Vigevano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Valentina Vignali e lo scatto sott’acqua: si vede solo il lato B – FOTO

Giusy Ferreri e la bellissima storia d’amore con il suo fidanzato, accompagnata dal successo

La cantante conosce la sua anima gemella dal 2008, anno in cui partecipò a X Factor conquistando la seconda posizione. Hanno cominciato dunque a frequentarsi in quel periodo e non si sono più lasciati. Lui geometra lei faceva la commessa e ora è una cantante di successo. Insieme hanno una bellissima bambina, e non si è mai sentito di una crisi fra i due. La Ferreri ha fatto una carriera fantastica e avere al suo fianco un uomo non di spettacolo e potesse comprendere le difficoltà del suo mestiere, sicuramente ha fatto la differenza.

La prima canzone di successo che tutti si ricorderanno di Giusy, è sicuramente Non ti scordar mai di me, la sua carriera è decollata con quel brano. Da quel momento è uscita con molti altri singoli di successo. Altri successi davvero fantastici sono stati i brani che l’hanno vista duettare con altre cantanti molto particolari. Uno è il brano Roma-Bangkok, diventato subito una hit insieme a Baby K. Un’altro brano diventato hit è quello con Jambo, Amore e Capoeira, un successo pazzesco anche per questo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sara Croce bellezza esplosiva e il bacio passionale con la nuova fiamma – FOTO

Anche questa estate ci ha regalato una bellissima hit in collaborazione con una fantastica Elettra Lamborghini, La Isla. Ormai ha preso un ritmo davvero incredibile e attendiamo tutti con ansia l’estate per scoprire quale nuova hit ha in serbo la Ferreri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.