Sara Croce bellezza esplosiva e il bacio passionale con la nuova fiamma – FOTO

Le foto di Sara Croce fanno il giro del web. Mostra a tutti i suoi fan la sua nuova fiamma, chi sarà il fortunato? Scopriamolo insieme

Modella e influencer con più di 770 mila follower, Sara Croce è un’esplosione di bellezza e le sue forme fanno impazzire il web. Lato A e Lato B non importa, tanto nelle foto sui social mostra sempre le sue doti e i fan apprezzano. A soli ventidue anni, la modella pavese ha già fatto strage di cuori: Andrea Damante e Hormoz Vasfi, il petroliere iraniano che le ha fatto causa chiedendole di restituirgli 1 milione di euro. Ma per l’influencer non finisce qui ed ora è pronta a vivere una nuova storia d’amore. Il fortunato è Gianmarco Fiory, ha 30 anni e gioca nel Bari come portiere.

Le foto si Sara Croce mandano in tilt il web