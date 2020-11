Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 1° Novembre

Accadde oggi. Il 1° Novembre è il è il 305º giorno del calendario, quest’anno 306° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 1° novembre è il giorno di Tutti i Santi, ivi compresi anche quelli non canonizzati. Si celebra in tutto il mondo la Giornata Vegan. La prima società vegana fu fondata a Londra nel 1944, precisamente il 1° Novembre, per questo viene festeggiata in questo giorno.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

835 – Papa Gregorio IV sposta la festa di Tutti i Santi dal 13 Maggio al 1° Novembre.

1512 – Il soffitto della Cappella Sistina viene mostrato per la prima volta al pubblico.

1604 – Va in scena la prima dell’Otello di William Shakespeare.

1611 – Va in scena la prima de La Tempesta di William Shakespeare.

1757 – Nasce lo scultore Antonio Canova.

1800 – John Adams è il primo presidente degli USA ad insediarsi nella Casa Bianca.

1848 – Apre la prima scuola medica per donne a Boston.

1894 – Muore lo zar Alessandro III di Russia. Gli succede il figlio Nicola II.

1897 – Viene fondato lo Sport-Club Juventus a Torino.

1900 – Viene fondata la squadra di calcio del Palermo.

1962 – Esce in Italia il primo numero del fumetto di Diabolik.

1962 – Viene lanciata nello spazio la prima sonda diretta verso Marte: un fallimento.

1964 – Inaugurata la prima linea della Metropolitana di Milano.

1993 – Trattato di Maastricht. Entra formalmente in vigore l’Unione europea.

1994 – Pietro Pacciani viene condannato come Mostro di Firenze.

2009 – Muore la poetessa Alda Merini.

