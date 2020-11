La quinta stagione de La casa di carta è attualmente in produzione. Durante la pausa dalle riprese, Nawja Nmiri si gode un Halloween “particolare”.

Anche per gli attori de La casa di carta è tempo di fare una pausa. Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, le riprese sono ripartite ed il cast sta lavorando a pieno regime per la realizzazione della quinta stagione. Non sappiamo ancora quali sorprese ci riserverà il capitolo finale della serie, ma di una cosa siamo più che certi: Alicia Sierra avrà un ruolo tutt’altro che marginale. Lo conferma Najwa Nmiri, sua talentuosa interprete, che negli ultimi giorni ha condiviso numerosi scatti dal set.

L’attrice spagnola – già nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Vis a Vis – è molto seguita sui social, che aggiorna regolarmente, ma anche con grande moderazione. Non sappiamo infatti granché della sua vita privata. Proprio ieri, tuttavia, Nejwa Nmiri ha condiviso un bellissimo scatto del suo Halloween “particolare”. Vai alla pagina successiva per vederlo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, Novembre 2020. Tutte le nuove uscite che ci attendono

La casa di carta, l’Halloween di “Alicia Sierra”