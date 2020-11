Tragedia in pista: pilota muore alla guida di un go-kart

Un pilota 69enne è deceduto ieri in provincia di Biella dopo essere stato colpito da un malore mentre girava in pista su un go-kart.

Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Cavaglià, in provincia di Biella, dove un uomo ha perso la vita mentre si trovava al volante di un go-kart. La vittima, un 69enne di Settimo Torinese (Torino), secondo quanto ricostruito, stava girando in pista, quando improvvisamente sarebbe finito fuori strada, probabilmente colto da un malore. I soccorsi sono subito intervenuti, ma per il 69enne, ritrovato privo di sensi accasciato sul volante, non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dei medici che hanno constato sul posto il decesso del pilota.

Biella, tragedia in pista: pensionato 69enne alla guida di un go-kart muore colpito da un malore

Un uomo di 69 anni è deceduto nella tarda mattinata di ieri, sabato 31 ottobre, a Cavaglià, comune in provincia di Biella. A perdere la vita Osvaldo Bailetti, pensionato di Settimo Torinese (Torino). Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Torino Today, la vittima era alla guida di un go-kart sulla pista Le Sirene di Cavaglià, quando improvvisamente sarebbe finito fuori strada all’altezza di una curva.

Accortisi di quanto accaduto, i sanitari del 118 hanno raggiunto il punto dove si era fermato il kart ed hanno ritrovato Bailetti accasciato sul volante privo di conoscenza. I medici hanno, dunque, provato a rianimare il 69enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile ed i soccorsi hanno dichiarato poco dopo il decesso sul posto. Dai primi accertamenti, come riporta Torino Today, sembra che l’uomo possa essere stato colpito da un malore fatale prima di uscire di pista.

Dopo quanto accaduto, i titolari della pista Le Sirene hanno deciso di chiudere il kartodromo in segno di lutto durante la giornata di oggi, domenica 1 novembre. La vittima era un grande appassionato di go-kart ed era, riferisce Torino Today, un frequentatore abituale del circuito in provincia di Biella.

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima da parte di amici e conoscenti, pubblicati anche sui social network.

