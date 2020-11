Lucilla Agosti, la FOTO distesa sul letto con top azzurro sexy e gambe pazzesche

Versione di sensualità atipica per Lucilla Agosti, la conduttrice che non ha dato spazio alle generalità, mettendo in mostra un’evidente sensualità

I follower non sono abituati a vederla nelle vesti di personalità attraente e piccante, ma da oggi, Lucilla Agosti si è iscritta ufficialmente al tabellino delle modelle più apprezzate del mondo dello spettacolo.

Parliamo di una personalità femminile che non ha quasi mai fatto le “veci” della moda ed è per questo motivo che i follower si son dichiarati sorpresi da una performance, davvero magnifica e del tutto innaturale per lei. Lucilla è molto conosciuta in Italia, nelle vesti di conduttrice radiofonica e presentatrice di Buona La Prima con Ale & Franz.

Gli spartiti recitati da Lucilla Agosti nei copioni teatrali sono passati alla storia, fino ad arrivare tra le mani degli artisti più prestigiosi della cinematografia. E’ in questo mondo che regna sovrana la sua popolarità, con alcuni ruoli da protagonista indiscussa del cinema italiano, sul set de La Fabbrica del Vapore e Il Seme della Discordia.

Continua a viaggiare a gonfie vele la sua notorietà, finchè il suo curriculum si infittisce di esperienze in “barba” ad alcune fiction nazionali, come Cento Vetrine e Distretto di Polizia

Lucilla Agosti, un giorno inaspettato da modella: meravigliosa “creatura”

Visualizza questo post su Instagram Intrecci allo specchio e sorrisoni. ❤️✨ Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:08 PDT

In un quadro professionale di assoluto prestigio, la giornalista ed ex opinionista de L’Isola Dei Famosi, Lucilla Agosti si è ritagliata un pò di relax e di tempo per sè stessa. Considerando il periodo di “magra” in giro, la condizione di cittadino recluso ha colpito anche lei, ma non il suo spirito gioviale e pieno di vita.

Il maggior passatempo per Lucilla non è affatto influenzato da turbolenze d’animo, ma pieno di entusiasmi tra i follower, arrivati in oltre 100 mila ad affollare la sua pagina ufficiale di Instagram.

Come i fans sono abituati ad assistere in tv, alle performance di bravura professionale, accompagnate da un sorriso contagioso, così in casa Lucilla riesce a rendere speciali le sue giornate con la stessa allegria che la contraddistingue abitualmente. In più, da oggi i follower l’hanno imparata a conoscere ancor più nel “profondo” della sua sensualità.

La dimostrazione più evidente è l’irresistibile distesa sul letto di casa, dove la conduttrice ha deciso di rivelare i suoi segreti nascosti, tra cui quelle gambe lisce e pazzesche e un corpo da silhouette che ha offerto un “colpo d’occhio” ad effetto immediato ai follower

