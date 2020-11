Tragico incidente in moto: ragazzo di soli 29 anni perde la vita

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente in moto sulla statale 63, in provincia di Reggio Emilia.

Un ragazzo ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 31 ottobre, in un terribile incidente stradale consumatosi sulla statale 63 tra Villa Sesso e Cadelbosco, in provincia di Reggio Emilia. La vittima è un 29enne residente a Cadelbosco Sopra. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de La Gazzetta di Reggio, il giovane avrebbe perso il controllo della moto Yamaha su cui viaggiava ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Il mezzo a due ruote ha, invece, continuato la sua corsa terminando prima contro un’auto in transito, una Citroen C3 condotta da una donna di 65 anni, e successivamente tornando indietro ha colpito il motociclista. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 29enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Illesa la donna alla guida della Citroen.

Intervenuta anche la Polizia Municipale che ha provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto costato la vita al motociclista. Stando ai primi accertamenti, come riporta La Gazzetta di Reggio, pare che la vittima abbia perso il controllo della Yamaha mentre rientrava nella corsia a seguito di un sorpasso, circostanza ancora da verificare.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico per alcune ore.

