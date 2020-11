Ylenia Carrisi, le ultime indagini dall’estero. Spunta un dossier

Spunta un dossier che farebbe luce su Ylenia Carrisi: sarebbe viva e avrebbe un marito, secondo la fonte intervistata dal programma spagnolo TeleCinco

La scomparsa di Ylenia Carrisi rimane al centro dell’attenzione mediatica da ormai moltissimi anni e le indiscrezioni sulla sua scomparsa sono sempre molto numerose e fanno parlare professionisti investigativi sempre pronti a dare nuovi agganci per portare avanti la vicenda. Anche stavolta ci sarebbero alcune novità dell’ultimo periodo, che fornirebbero nuovi e importanti indizi sulla giovane.

La giovane aveva appena 23 anni quando, nel gennaio 1994, si fece sentire per l’ultima volta dai suoi genitori mentre era a New Orleans, dove alloggiava in un albergo assieme ad Alexander Masakela. Nei primi giorni di quell’anno la ragazza scomparve nel nulla, e tutte le ricerche condotte per ritrovarla portarono a un nulla di fatto. Si parò anche di un possibile suicidio di Ylenia che parve gettarsi nelle acque del Mississippi vista da una guardia giurata.

Non è mai stato accertato nulla di ciò e le indagini sono sempre state un buco nell’acqua. La scomparsa di Ylenia mise a dura prova il matrimonio tra Al Bano e Romina, che si infranse definitivamente qualche anno dopo.

Nuovi sviluppi sulla scomparsa di Ylenia Carrisi