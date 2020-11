Melissa Satta, speciale halloween di clausura: bellezza di fuoco – FOTO

La ricorrenza di Halloween 2020 non ha spento le “fantasie” di bellezza di Melissa Satta: raggiante e col “fuoco” dentro

Non è mai stata così “casalinga” la ricorrenza di Halloween per Melissa Satta che nonostante il periodo di “quasi” clausura” riesce a deliziare il cuore dei follower, alla sua maniera.

Dopo le versioni estive di una bellezza fuori da ogni confine, tra pose “soleggiate” e bikini mozzafiato, il periodo, come del resto un pò per tutti sicuramente non è dei migliori per Melissa. D’altronde dalle sue parti sta facendo discutere e non poco il presunto deterioramento del rapporto d’amore con Kevin Prince Boateng.

L’amore tra la modella milanese e il calciatore del Monza sembra essersi arenato, a tal punto che la showgirl alla moda ha preferito trascorrere alcuni giorni a casa dell’amica Arianna Alessi. I due cuori e una capanna già hanno riscontrato segnali di crisi gli scorsi anni, poi rientrati attraverso gesti di affetto e dichiarazioni di perdono.

Ma questa volta il “silenzio” social grida più forte di un assenso verbale

Melissa Satta, outfit “home” singolare: sexy al “calduccio”

Visualizza questo post su Instagram Home ❤️ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 29 Ott 2020 alle ore 10:18 PDT

Nonostante il periodo “no” in tutti i sensi per Melissa Satta, la modella milanese sa sempre la direzione da prendere per evitare di perdere il sorriso. Non sembra pentita affatto dai tentativi di riavvicinamento del marito calciatore, Boateng.

La dimostrazione più reale e “singolare” di un momento di solitudine, ma mai affine alla tristezza, Melissa la offre direttamente su Instagram. E’ stato di un sabato sera di halloween molto atipico per chiunque e a dire il vero anche per lei, mantenutasi al “calduccio” nella propria casa e in compagnia…del fuoco.

Melissa Satta celebra l’occasione con una posa casalinga davvero inusuale e con il pigiama indosso. La showgirl, nonostante la solitudine, non ha deluso affatto le aspettative e si è dimostrata più sexy di quanto ci si attendeva, con un accenno al sorriso e una semplicità estrema che traspare dalla sua straordinaria bellezza e purezza esteriore.

Visualizza questo post su Instagram 🔥🎃 #halloween Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 31 Ott 2020 alle ore 11:34 PDT

In sua compagnia oltre al caldo casalingo c’è una “marea” di apprezzamenti, pronti a rincuorarla e scommettere su di lei per un futuro ancora più radioso

