L’appello per il 70esimo anno di età di Renato Zero: “Non influenzatevi…”

In occasione della presentazione della trilogia musicale “Zerosettanta”, il cantautorie Renato Zero ha lanciato un appello ai fans

Nonostante il periodo non fosse di quelli da ricordare, il cantautore e showman romano, Renato Zero ha comunque deciso di rendere speciale il momento del compimento dei settanta anni d’età.

Il cantante di grande successo che ha allietato piazze e pubblico, attirando milioni di appassionati ha lanciato un appello al popolo in crescita. L’occasione di diventare “padre” di tutti è di quelle speciali, organizzate nei minimi dettagli, attraverso un tour.

L’amore per la musica scorre ancora nele vene e risuona forte come il “gong” di una nave per lui, che per i suoi 70 anni ha deciso di realizzare un’opera d’arte degna di nota. Si tratta della trilogia sonora di “Zerosettanta“, l’ennesimo traguardo di successo per Renato Zero, trasformato in una kermesse dal sapore speciale. L’opera vanta di ben 3 dischi e 40 brani musicali, tra rock, ballad e sostegno morale alle persone che non hanno la possibilità di esprimersi

Il messaggio di Renato Zero agli appassionati

In seguito all’ennesimo traguardo ricco di emozioni, Renato Zero non ha ancora terminato il tour di viaggi, per la presentazione di questo indimenticabile momento artistico per lui. In questi periodi difficili, forse la “cura” più importante è proprio la musica, “ed è per questo motivo che non ho potuto fare a meno di riportarla in auge.

Ad oggi il cantautore romano “Zero” è a metà del percorso di presentazione. L’artista romano sta sfruttando l'”onda travolgente” dei suoi 50 milioni di dischi venduti e lo fa attraverso la coerenza e lo spirito di trasparenza, valori un pò andati perduti nella società moderna.

Altro tema, forse quello “principe” di questo secondo capitolo di successo è l’amore. L’artista romano ha un’idea molto particolare di questo sentimento. “E’necessario non farsi influenzare e coinvolgere totalmente dall’amore”.

Per il padre dei “valori fondanti” è sempre bene prendere l’amore con le “pinze”. Altrimenti si finisce di essere succubi e si perdono di vista altri sentimenti più importanti, come l’amicizia, ad esempio che invece è l’ultima cosa che ci lascerà

