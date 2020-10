Grande Fratello Vip, sorpresa inaspettata: grande ritorno in casa. Oggi Andrea Zelletta è rientrato nel gioco dopo essere stato fuori qualche giorno per motivi personali

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. All’inizio è stato molto giudicato dai suoi compagni di viaggio per il suo essere così introverso, e anche dai telespettatori. Per questo è stato definito “comodino”, soprannome per cui si è molto arrabbiato ma che il pubblico ha cominciato ad affibbiare a lui in maniera simpatica e carina. Dopo quasi due mesi è stato inevitabile affezionarsi a lui, e quando due giorni fa la pagina ufficiale del Grande Fratello ha annunciato che Andrea sarebbe uscito momentaneamente, tutti si sono molto preoccupati.

Andrea Zelletta torna nella casa del Grande Fratello Vip: emozione tra i concorrenti

In questi due giorni sui social e nella casa erano tutti preoccupati per Andrea, tutti si chiedevano cosa fosse successo ma gli autori non si sono sbottonati molto a riguardo. Andrea oggi è tornato nella casa oggi, dopo pranzo, facendo una sorpresa ai suoi amici che sono stati felicissimi di rivederlo e sono corsi ad abbracciarlo. Andrea ha subito rivelato di non poter raccontare nulla, ma che è stato sotto l’ala degli autori in questi due giorni, che ha mangiato tanto e che non ha potuto guardare la puntata ieri sera. Non è ancora chiaro quello che è successo, ma Andrea ha sottolineato più volte di stare bene e che va tutto per il meglio.

Sui social tutti sono stati felicissimi di questo ritorno, anche se rimane la preoccupazione per quello che potrebbe essere successo. Soprattutto perché è uscito dopo diversi giorni in cui non si sentiva molto bene fisicamente, e si sentiva addosso un po’ di febbre.