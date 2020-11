Vite al Limite. Angie Johns, 292 kg, abbandona lo show. Il motivo

Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Angie Johns

La protagonista dell’episodio 19° della dettima stagione di Vite al Limite è Angela Marie Dunham-Johns, arrivata al peso di 292 kg, provniente dalla città di Massillon, nello stato dell’Ohio.

La sua mole spropositata l’ha obbligata all’immobilità e all’accudimento forzato da parte del marito che, durante la puntata, ha dichiarato: “Voglio vederla stare meglio in modo che possiamo avere una vita reale da condividere insieme.”

Il passato di Angie nasconde dei retroscena dolorosi che l’hanno portata ad avere un rapporto malsano con il cibo. Quando era bambina è stata molestata da un amico di famiglia. Ha cercato di confidarsi con la madre tossicodipendente, la quale l’ha semplicemente cacciata via. Poco dopo, all’età di tredici anni, Angie ha affrontato il trauma di essere stata violentata da un 27enne, durante quella che ha definito lil suo primo rapporto.

Rimasta incinta in seguito allo stupro, ha completato la gravidanza solo per dare in adozione suo figlio, considerando il fatto che lei stessa fosse ancora una bambina. Ha trovato negli anni nel cibo l’unica valvola di sfogo, l’unico strumento di consolazione e supporto.

Ha quindi deciso all’età di 39 anni di dare una svolta alla sua vita. Si è recata a Houston dal dottor Nowzaradan, nella speranza di ottenere l’intervento chirurgico di bypass gastrico per dimagrire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Il suo percorso non è stato per niente facile, anzi potremmo definirlo un disastro. E’ stata una dei pazienti più controversi e polemici della serie. Non solo si rifiutava di seguire le tabelle dietetiche e gli esercizi che le venivano dati, ma spesso si arrabbiava con chi cercava di prestarle aiuto.

Il dottor Nowzaradan si è accorto che spesso Angie biascicava le parole. E’ stato un campanello d’allarme per lui; ha ordinato immediatamente un test tossicologico. Era proprio come sospettava: Angie è risultata positiva alla marijuana, rivelando che stava fumando pesantemente durante il suo iter nel programma. In 8 mesi ha perso solo 22 kg, ben distante dal traguardo che avrebbe dovuto raggiungere, ha abbandonato quindi la trasmissione. Tuttavia, il percorso di perdita di peso di Angie non si è concluso con la sua uscita da Vite al Limite.

Dalle sue foto di Facebook appare visibilmente dimagrita. A quanto pare è riuscita a sottoporsi all’intervento d bypass gastrico da qualche altra parte; sostiene di aver perso oltre la metà del suo peso. E’ decisamente in splendida forma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.