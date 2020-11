Bianca Guaccero, la buona domenica ai fan con una FOTO artistica e sensuale

La bella conduttrice Bianca Guaccero in isolamento cautelativo dal programma Detto Fatto, dà comunque il buongiorno ai fan con uno scatto spettacolare

Detto Fatto è ripartito regolarmente lunedì 26 ottobre su Rai Due ma solo dopo tre giorni ha dovuto fare a meno della conduttrice Bianca Guaccero, costretta ad assentarsi perché in “quarantena cautelativa” dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid.

Bianca come in altre occasioni passate ha però lasciato le redini del programma in mano ai colleghi Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Al momento, risulta negativa al primo test col tampone.

La presentatrice è intervenuta in collegamento telefonico da casa, per salutare e spiegare come stava: “Ragazzi, scommetto che farete una puntata strepitosa e che saprete tenere benissimo le redini del programma. Io vi guardo da casa, sono in quarantena cautelativa, perché sono un contatto diretto di un positivo“.

Bianca Guaccero, sensuale nel primo piano su Instagram