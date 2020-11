Gli haters non risparmiano Katia Follesa: “Non fai più ridere”

L’attrice comica Katia Follesa è stata presa di mira dagli haters per un’avvenenza diversa dal solito: “Non ci piaci”

Era una delle attrici comiche più amate e desiderate da tutti. Non tanto per l’avvenenza fisica, quanto per il modo di incutere ottimismo e ilarità al pubblico. Parliamo naturalmente di Katia Follesa, una delle attrici, testimoni di felicità e del divertimento puro.

La carriera di Katia è un “pozzo” di successi . Sin da subito si era fatta apprezzare dagli appassionati, quando la figura di comica campeggiava nei programmi di Rai 2. Zelig e Zelig Off sono stati i programmi di intrattenimento più determinanti per lei che hanno difatti lanciato in “vetta” le sue ambizioni.

In compagnia di Ale & Franz ha contribuito a rendere più efficaci gli ascolti, sul palcoscenico di “Buona La Prima”, l'”improvvisata” teatrale e unica nel suo genere. Da quel momento in poi, Katia non è più uscita dal cuore dei fans, anche se mai come stavolta il lato professionale è in forte discussione

Katia Follesa, la “battuta” non vale più?

Probabilmente si tratta della prima volta in assoluto che il personaggio comico della Rai, Katia Follesa si sia distinta tra i “bassifondi” della classifica generale delle preferenze di fans e telespettatori.

La conduttrice brianzola mai come stavolta si è sentita così bene con se stessa. Il merito è tutto dalla sua parte, in quanto le immagini di oggi propongono una Katiuscia sicuramente più snella e con una forma fisica ammirevole.

La scelta di perdere peso, secondo il suo parere è stata frutto di una dieta ben specifica. La soluzione più giusta per evitare complicanze da un punto di vista salutare, essendo un soggetto cardiopatico.

Ma gli amanti della comicità e del personaggio di Katia Follesa, incurante di questi aspetti, a causa di questa decisione è scivolata nella lista nera, “bersagliata” dagli haters. Qualcuno denuncia la scelta di Katia, di perdere peso, perchè convinto che lei sia stata l’artefice della sua lontananza dall’originalità professionale.

Questi i commenti che son “volati” sul conto di Katiuscia, a causa della perdita del peso (si parla almenodi 20 chili in meno): “Non fai più ridere”; “Eri meglio curvy”; “Meglio in carne, ora stai esgerando a dimagrire”.

Chissà se Katia oltre alle spiegazioni di una scelta quasi inevitabile e benefica per lei avrà preparato qualche “improvvisata” delle sue per farsi “perdonare”?

