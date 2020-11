Dopo la performance di assoluto successo con lato A e B mozzafiato, Anna Tatangelo ha di nuovo incantato i follower

E’ bastato un pizzico di malizia per descrivere le doti innate di bellezza naturale di Anna Tatangelo. La nuova cantante artistica del rapper è una perla rara del mondo dello spettacolo. A far parlare di sè non è soltanto la voce soave e profonda, ma anche un'”ispirazione” fisica ai limiti della perfezione.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio ha trovato una nuova indole, finora nascosta dentro di lei. L’attitudine “frizzante” dell’apparire sta facendo tutta la differenza di questo mondo, da quando Anna ha deciso di cambiare “pelle”.

L’attimo di coltivare il senso della metamorfosi è nato in un momento che ha dispiaciuto non poco i fans della Tatangelo, a causa della separazione dal cantante neomelodico napoletano. L’unica ragione che li tiene legati ora è la presenza del figlio, che ha appena raggiunto l’obiettivo del sacramento della comunione

Anna Tatangelo, indice di bellezza universale

Il nuovo look di Anna Tatangelo sfoggiato su Instagram è diventato una vera e propria sentenza all’ordine del giorno. Tra un brano musicale e l’altro, l’artista di Sora si ritaglia sempre un momento di relax.

Il punto di riferimento principale è oggi la famiglia, ma ultimamente a salire in cattedra è la specialità divenuta ormai della “casa”. Così Anna ha tirato in ballo la sua bellezza universale e l’ha messa alla luce di tutto e tutti.

Ultimamente è molto attiva via social e non si risparmia affatto nel rendere piccante il suo secondo punto di forza, davanti allo schermo: un fisico invidiabile e “adorato” come una Venere discesa in terra.

Questa volta a rendere l’atmosfera incandescente attorno al suo personaggio è quel pantaleggings aderente e sensuale. Un sogno ad occhi aperti per tutti i fan di Anna Tatangelo che hanno strabuzzato gli occhi davanti all’ennesima posa sexy e attraente della splendida realtà musicale, vincitrice del Festival di Snaremo “Giovani”

