In Australia, nelle ultime ventiquattro ore, non si è registrato per la prima volta alcun nuovo contagio da cinque mesi

L’Australia può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la situazione epidemiologica con la quale, purtroppo, tutto il mondo si trova a dover fare nuovamente i conti. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, non si sono registrati nuovi casi, ed è la prima volta che accade da giugno.

Lo ha annunciato su Twitter il ministro della Salute Greg Hunt: lo Stato del Victoria, in cui a giugno era scoppiato un pericoloso focolaio, può al momento ritenersi libero dai contagi e veder revocato il lockdown imposto nel mese di giugno.

All’epoca, ben 5 milioni di abitanti a Melbourne erano stati costretti ad un rigido isolamento, con chiusure di negozi, bar e ristoranti. Oggi, invece, proprio quando altrove imperversa e sta aumentando il pericolo dei contagi, l’Australia può ritenersi soddisfatta.

Lockdown: l’Australia festeggia finalmente la sua revoca

Annunciata dal Ministro della Salute, Greg Hunt, la revoca del lockdown che aveva investito lo Stato del Victoria fin da giugno. Il ministro, in un messaggio su Twitter, si complimenta oltre che con il personale sanitario anche con tutta la cittadinanza australiana che ha saputo dar prova di resistenza rispetto ad un sacrificio durato da ben 112 giorni.

Finalmente, si riaffaccia la speranza di un periodo decisamente diverso e potranno così riaprire bar, ristoranti e negozi. L’Australia presenta, attualmente, circa 200 positivi rispetto ai 27.000 registrati e ai 907 decessi dall’inizio della pandemia.

Una situazione, dunque, quella australiana decisamente controtendenza rispetto a quanto si prepara ad affrontare il resto del mondo; in Europa, infatti, la situazione è decisamente critica tanto che parecchi Stati si preparano ad annunciare l’inizio di un nuovo lockdown.

