Covid, Matteo Bassetti. Su Facebook “un messaggio positivo da condividere”

Torna a parlare il direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti che fa conoscere uno studio sul Covid pubblicato dalla rivista Science

Sembra che oggi sarà varato un nuovo, ennesimo, Dpcm da parte del Governo Conte visto l’ultimo documento è già superato dai fatti visto la curva epidemiologica con i contagi che nelle ultime 24 ore hanno toccato quota 31.758 ed i morti 297. Stamattina alle 9 incontro con le Regioni e i ministri Boccia e Speranza per discutere se attuare entro domani nuove disposizioni in merito.

Oggi quindi Conte e i ministri Speranza e Boccia vedranno i vertici delle Regioni, poi ci sarà un vertice del capi delegazione e nel pomeriggio i capigruppo di maggioranza. Lunedì mattina, con due giorni di anticipo, Conte sarà in Parlamento per presentare i contenuti del nuovo Dpcm che sembra imporrà lockdown tra regioni e chiusura di molte attività commerciali.

Nel frattempo le dichiarazioni da parte dei medici si fanno copiose e spesso contrastanti sulle misure da adottare. Tra questi anche Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, che ha rilanciato un report pubblicato sull’autorevole rivista Science.

Bassetti, “Chi ha avuto il Covid da più di 5 mesi ha anticorpi neutralizzati”

Il lavoro a firma di Ania Wajnberg et al., è stato realizzato da un team di ricerca dell’Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York e ha come titolo “Robusti anticorpi neutralizzanti contro l’infezione da SARS-CoV-2 persistono per mesi“. La ricerca altro non è che un lavoro di screening compiuto dal team a partire da marzo 2020 su un totale di 72.401 individui, dei quali 30.082 che erano risultati positivi al Covid-19.

Bassetti sul suo profilo Facebook parla della ricerca e smuove qualche critica sulla disinformazione che medici e giornali stanno portando avanti da ormai molti mesi. “Perché le buone notizie pubblicate sulla più prestigiosa rivista al mondo (Science) in Italia non vengono date?“, si chiede l’infettivologo, che successivamente spiega: “In questo studio americano svolto a New York si dimostra che oltre il 90% di chi è venuto in contatto con SarsCoV-2 dopo più di 5 mesi ha anticorpi neutralizzanti forti e robusti in grado di difenderci dal virus“.

Una notizia importante, soprattutto per chi ha già avuto a che fare con il virus e teme una reinfezione. “Un messaggio positivo da condividere“, conclude Matteo Bassetti, nella speranza che si abbassi la percezione di paura dilagante nel nostro Paese.

