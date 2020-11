Ballando con le Stelle. Lite in diretta: “Ignorante.” Interviene la Carlucci

Ballando con le Stelle. Un’altra puntata di grandi interpretazioni ma anche polemiche accese. Lite in diretta tra due protagonisti del sabato sera su RaiUno

La festa di Halloween è stata celebrata anche durante il popolare contest di danza in onda su RaiUno tutti i sabato sera. A Ballando con le Stelle i partecipanti, infatti, hanno dovuto esibirsi in perfomance a tema sulle note di celebri colonne sonore di film e serie tv. Costantino Della Gherardesca e la sua partner, Sara Di Vaira, hanno interpretato un pezzo basato sulla Famiglia Addams.

A quanto pare il loro momento di danza non ha convinto i giudici, nonostante lo spirito competitivo ed energico che caratterizza la coppia. Forse la polemica era già nell’aria; nel video pregara Costantino aveva detto: “Quando Elisa (Isoardi) non balla prende 8 quando non ballo io prendo 3”.

Nell’esprimere un parere sulla loro esibizione i giudici si sono divisi. Da un lato Canino, la Lucarelli e Zazzaroni che ha detto: “Mi sembrava di vedere Boy George con Elena Sofia Ricci. Dall’altro Carolyn Smith. La coreografa britannica ha dichiarato apertamente: “Sono un po’ perplessa su come riesci a fare un paso doble senza fare un paso doble. Hai ballato di più però mi dispiace per me la prova non è riuscita”.

Sara Di Varia prende sommessamente atto della critica: “Costantino è arrivato qua e non aveva la percezione di se stesso e del suo corpo. Questa è la massima qualità che possiamo portare” – ha detto la maestra di ballo in difesa del conduttore di Pechino Express. Proprio lui a questo punto prende la parola: “Sorpresa per tutti… è anche televisione.”

Carolyn Smith non apprezza le loro rimostranze: “A me non è piaciuta la vostra battuta in cui dicevate che il nostro ballo è vecchio”.

Costantino risponde: “Era una battuta, chi non capisce l’ironia è ignorante. Quando giudica gli altri sottolinea che siamo in un programma di intrattenimento. Poi con noi, si comporta come fosse solo una gara di ballo di professionisti.”

A sedare la querelle è dovuta intervenire quindi la conduttrice, Milly Carlucci: “Vi chiarirete dietro le quinte.”

