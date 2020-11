Cecilia Rodriguez, braccia al cielo e lato A che alza il sipario: fisico invincibile – FOTO

Splendida “kermesse” per la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, protagonista di un fisico invincibile in cima alle montagne

La pagina Instagram di Cecilia Rodriguez si è riempita di apprezzamenti dell’ultima ora. Il ringraziamento speciale prima di tutto va al fotografo di fiducia che ha immortalato un momento di estrema felicità.

Cecilia non è nuova alle performances da sogno che regala tra gli splendidi paesaggi del Trentino. L’abbiamo vista in tutto il suo splendore dominare durante l’estate torrida e afosa, a bordo piscina, in compagnia di un fisico “illegale” che regala sempre un pizzico di libidine in più ai follower che la seguono costantemente.

La separazione da Nacho ha tracciato un nuovo sentiero emozionante. Ora Cecilia Rodriguez vive una seconda vita da sogno. Il testimonial d’eccellenza del suo fascino travolgente è senz’altro Ignazio Moser, con il quale è tornata a “scoppiare” quella passione d’amore, quasi “morbosa”, dopo un periodo di tentennamenti di coppia.

Cecilia Rodriguez, performance gloriosa, all'”altezza” della situazione

Visualizza questo post su Instagram Siamo noi, io e te. 31.10.20 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Nov 2020 alle ore 1:55 PDT

La sexy modella argentina porta alle spalle un cognome abbastanza “pesante”, ma lei, invece ha dimostrato di saper rimettere in fretta le cose al loro posto, attraverso un’invidiabile maestria. Prima di tutto donando il sostegno e l’affetto per quanto basta, alla sorella Belen, delusa dalla decisione di Stefano De Martino, di abbandonarla ad un ignoto destino. Poi fortificando il suo rapporto con il play boy, ciclista su strada.

Con una stagione invernale alle porte, in prospettiva, diversa dalle altre, Cecilia ha regalato una meravigliosa sorpresa ai propri fan. A testimoniare l’ennesima performance di successo è il suo profilo personale Instagram, dove Cecilia celebra con un “gracias…” il suo straordinario momento di forma.

Braccia elevate all’aria, quasi a toccare il cielo, con le dita delle mani. A “braccetto” con il suo spirito di libertà, inneggiato con un eco gestuale tra le montagne del Trentino, c’è un sipario teatrale da standing ovation.

Visualizza questo post su Instagram gracias …… Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 1 Nov 2020 alle ore 1:00 PDT

Lo stesso che si alza all’altezza degli occhi dei follower, estasiati da una pancia piatta perfetta, simbolo di un repertorio fisico glorioso, mai in discussione

