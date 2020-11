Pandemia, i dati delle terapie intensive: la situazione regione per regione

Nel pomeriggio di oggi, il Ministero della salute ha aggiornato i dati dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese: la situazione nelle terapie intensive.

Prosegue la crescita dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus che ha colpito anche il nostro Paese ormai da oltre otto mesi. A confermarlo è la tabella sanitaria diramata dal Ministero della Salute che evidenziato il quadro regione per regione dell’epidemia. Tra i vari dati in salita anche quello dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi ha superato la soglia delle 1.900 unità. Uno scenario che preoccupa gli operatori e le istituzioni che temono un sovraffollamento di questi reparti con la conseguenza di lasciar fuori altri pazienti che necessitano di altro tipo di cure.

Covid-19, i dati nelle terapie intensive: 96 i nuovi ricoveri

Salgono ancora i dati relativi all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia. Oltre ai casi di contagio, i soggetti attualmente positivi ed i decessi, in aumento anche i pazienti, le cui condizioni hanno reso necessario il loro ricovero nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi italiani. In totale sono 1.939 i soggetti ricoverati in rianimazione nel nostro Paese, ossia 96 in più rispetto al dato diramato nella giornata di ieri dal Ministero della Salute. L’incremento segue il trend registratosi negli ultimi giorni con circa 100 nuovi ricoveri quotidiani. In totale tra quelli già presenti e quelli attivabili i posti in terapia intensiva in Italia sarebbero oltre 10.300, dunque, al momento quelli occupati rappresenterebbero circa il 19% del totale.

Prendendo in considerazione la situazione nelle varie regioni, risulta essere, anche sotto questo punto di vista, la Lombardia la più colpita, dove i ricoveri hanno superato la soglia delle 400 unità. Situazione da tenere sotto controllo anche in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lazio, Toscana e Sicilia, dove sono oltre 100 i pazienti in rianimazione. Sotto la soglia dei 20 ricoveri, invece, i reparti in Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Di seguito, la mappa dei ricoveri regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, domenica 1 novembre.

REGIONE – RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA – VARIAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE

– Lombardia – 418 – +26;

– Piemonte – 179 – +5;

– Emilia Romagna – 132– +7;

– Veneto – 132– +9;

– Campania – 170 – +2;

– Lazio – 185 – +3;

– Toscana – 173 – +10;

– Liguria – 63 – +6;

– Sicilia – 132– +10;

– Puglia – 87– /;

– Marche – 42 – -5;

– Friuli Venezia Giulia – 38– +2;

– Abruzzo – 32 – +3;

– Trento – 9 – /;

– Sardegna – 43 – +4;

– Umbria – 46 – +3;

– Bolzano – 17 – -1;

– Calabria – 13 – +4;

– Valle d’Aosta – 12 – +5;

– Basilicata – 11 – +4;

– Molise – 5 – -1.

Oltre al dato relativo alle terapie intensive, desta preoccupazione, l’impennata dei decessi che in Italia sono 38.826 dall’inizio dell’emergenza, di cui 208 registrati nelle sole ultime 24 ore.

