Terremoto di magnitudo 4,7 gradi: panico tra la gente. Avvertita Ovunque

Forte scossa di terremoto avvertita anche in Italia nel pomeriggio di domenica primo novembre 2020.

Torna a tremare il Sud Europa. Dopo le scosse in Sicilia dei giorni scorsi, nella giornata di oggi, domenica 1 novembre 2020, un forte terremoto di magnitudo 4,7 gradi ha ha colpito la Dalmazia centrale.

L’epicentro, è a 25 km da Zara. La notizia è stata rilanciata dall’Istituto sismologico croato. I media locali, hanno indicato che la scossa è stata sentita in tutta la Dalmazia, e in alcune zone della Bosnia, provocando dunque vicino alla città di Zara il panico tra la gente. Ancora non si sa se ci siano vittime o danni alle case. Il terremoto è stata avvertito anche in Italia. Su vari profili social infatti in parecchi hanno manifestato l’avvertimento del sisma .

