Pedro Alonso, “Berlino” de La casa di carta: la FOTO in Italia

Pedro Alonso, l’amatissimo Berlino del La casa di carta, ha appena pubblicato uno scatto in Italia. Riconoscete il luogo?

Dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, le riprese de La casa di carta sono ripartite a pieno ritmo. La quinta stagione è sempre più vicina e nell’aria già si respira odore di spoiler e complotti di ogni sorta. C’è chi dice che Alicia Sierra possa essere la famosa Tatiana, moglie di Berlino (teoria a più riprese smentita), e chi pensa che la perfida ispettrice ricatterà il Professore per rifarsi una vita all’interno della Banda. La possibilità sono molteplici e non c’è davvero niente che si possa escludere. In mezzo a tante incertezze, tuttavia, possiamo basarci sull’unica certezza che abbiamo: Berlino tornerà a farci compagnia anche durante l’atto finale della serie.

Recentemente Pedro Alonso, il suo fedele interprete, ha pubblicato una foto in Italia e – più precisamente – a Venezia. Riuscite a riconoscere il luogo? Scopritelo alla pagina successiva.

La casa di carta, la foto di Berlino in Italia