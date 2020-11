Barbara D’Urso, vestito bianco sexy e gambe accavallate: il dettaglio non passa inosservato – FOTO

La conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso rivela il suo segreto nascosto, sfoggiando un vestito sexy ricamato: pronta per una nuova puntata

Sempre accattivante e sensuale la conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso, che si è distinta ancora una volta tra la folta concorrenza. Mai come stavolta la “Carmelita” del grande schermo ha sfoggiato un vestito davvero notevole per una nuova invitante opportunità.

La presentatrice di “Live Non è La D’Urso”, questo pomeriggio ha reso l’atmosfera in studio molto suggestiva e irta di commozione pura. Nel ricco parterre domenicale non è passata inosservata un’ospitata speciale. Il riferimento è a Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che ha raccontato delle esperienze negative di vita, segnate da pratiche di autolesionismo.

Barbara non è riuscita a trattenere le lacrime di coinvolgimento, durante l’intervista choc, dove la Satti ha spiegato di avere un disturbo fisico molto delicato da gestire. L’atmosfera poi è tornata alla normalità nello studio, quando la figlia del noto cantante ha confermato di aver avuto il sostegno necessario per superare le avversità

Barbara D’Urso, una statua di bellezza in versione “anteprima”

Visualizza questo post su Instagram Oggi mi sento così..😜😂#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Ott 2020 alle ore 5:53 PDT

Poco prima della messa in onda delle riprese de “Live Non è La D’Urso”, Barbara D’Urso ha ripreso i collegamenti con Instagram e ha rivelato in pubblico il fascino mozzafiato che la contraddistingue.

Durante una carriera ricca di soddisfazioni personali non sono mai mancati, a dire il vero, quei momenti in cui Barbara si è sentita al centro dell’attenzione mediatica. Per mantenere alta la tradizione di un aspetto estetico, mai in discussione ha deciso di adoperare l’ennesimo salto di qualità davanti alle telecamere, non senza qualche hater di turno, pronto a condannarla, al cospetto di un’età ormai troppo avanzata.

Nonostante tutto la Carmelita partenopea continua a sfidare i “negazionisti” della sua attuale avvenenza ed andare avanti per la sua strada. D’altronde i risultati in tv le danno ragione e lei ringrazia attraverso i social network.

Prima della nuova puntata, la D’Urso ha sfoggiato un’anteprima di pura classe ed eleganza. La bellezza naturale del suo fisico è davvero invidiabile, proprio come una ragazzina, nonostante i 60 anni “suonati”.

Visualizza questo post su Instagram Pronta! 💋#outfit #domenicalive #white #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 1 Nov 2020 alle ore 7:02 PST

A rendere speciale e fruttifera l’atmosfera pre-studio ci pensa un vestito bianco sexy e ricamato fino al punto in cui lascia spazio ai segreti proibiti, sporgenti dalle gambe accavallate e simil divaricate: una statua d’oro, dal fascino intramontabile

