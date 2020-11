Noto stilista italiano positivo al Covid e portato in ospedale d’urgenza

Continua la diffusione velocissima del Covid in Italia: anche un noto stilista del panorama nostrano è stato ricoverato in ospedale.

L’Italia e il mondo intero continuano ad affrontare la minaccia coronavirus. La pandemia sembra non avere fine e le cose peggiorano di giorno in giorno. Nel nostro paese, dopo alcuni mesi di tregua, la situazione è peggiorata decisamente nel mese di ottobre: il numero dei casi è salito a dismisura così come quello dei morti. Il Covid non risparmia nessuno: anche un noto stilista è stato contagiato e si trova ricoverato da qualche giorno in ospedale.

Noto stilista italiano ricoverato per Covid: le condizioni

Il Covid non risparmia nessuno e colpisce anche uno degli stilisti italiani più famosi al mondo. Rocco Barocco, infatti, è ricoverato da qualche giorno a Napoli: il 76enne è sotto osservazione al nuovo Covid Center dell’ospedale del Mare. Il classe 1944 si trova al momento nel reparto di terapia sub intensiva: qualche giorno fa arrivò nel nosocomio in brutte condizioni, con difficoltà respiratorie. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le condizioni di Rocco sarebbero in leggero miglioramento. Il napoletano, nel corso della sua carriera, ha ottenuto diversi riconoscimenti come ‘La maschera d’argento’ per l’alta moda, il premio ‘Singer’ a New York e il premio di Pittsburgh.

La Campania è sicuramente una delle Regioni più colpite da questa seconda ondata di coronavirus. Nella giornata odierna, i dati fanno letteralmente paura: 3.860 nuovi positivi a fronte di 21.785 tamponi effettuati.

