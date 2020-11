Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa: tutta la verità. Il concorrente è uscito per un paio di giorni per motivi personali ed è tornato ieri nella casa del Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, però, in seguito a due tamponi effettuati nella casa, gli è stato chiesto di abbandonare momentaneamente il gioco per “motivi personali”. Non sono state svelate le ragioni per cui il ragazzo è stato costretto ad uscire, quando è rientrato ieri ha confermato ai ragazzi di non poter raccontare nulla di quello che è successo, di quello che ha fatto e di dove è stato, ma si è fatto sfuggire alcune informazioni che pare aver saputo dall’esterno, soprattutto ieri sera dopo qualche bicchiere di vino.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta rientra in casa e rivela di sapere cose dell’esterno

Il ragazzo infatti sa che Tommaso si è salvato al televoto qualche settimana fa con il 40% dei voti. Sa che fuori dalla casa Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono molto amati dal pubblico come duo e conosce i risultati calcistici recenti. Tra l’altro ieri mentre parlava con i suoi compagni, ha detto di aver visto un post su Instagram, il che fa pensare che Andrea sia rientrato in possesso del suo cellulare per i due giorni che ha trascorso fuori.

Pioggia di polemiche sul web per l’ex tronista di Uomini e Donne, che per le dinamiche di gioco non sarebbe dovuto rientrare in possesso del suo cellulare, in quanto da ora potrebbe adottare un comportamento più da stratega. Ci saranno provvedimenti in merito o in puntata sarà evitato questo argomento?