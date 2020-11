“Aveva solo 26 anni”, il terribile lutto per Maria De Filippi

La conduttrice di “Amici”, Maria De Filippi è sconvolta dal caso di una vecchia coppia di ballerini del programma: la vicenda

Non c’è più pace per la conduttrice Mediaset e di “Amici”, Maria De Filippi che ora sta gridando allo “scandalo” che ha coinvolto una giovane coppia di ballerini della sua vecchia “scuderia”.

La notizia è arrivata alle orecchie dei fans di “Amici” come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava una reazione così crudele che difatti non ha lasciato scampo ad un terzo incomodo. Per questo motivo la conduttrice, moglie di Maurizio Costanzo ha provato una fortissima delusione e mai si sarebbe aspettata una reazione del genere.

I due nomi in questione, legati all’oscenità di un omicidio sono Valerio Pino e Marcus Bellamy, che insieme avevano condiviso il palcoscenico di “Amici 2010”, dimostrando grande affiatamento. La coppia omosessuale si è anche frequentata per alcuni mesi fuori dal teatro delle grandi occasioni, per poi separarsi definitivamente. Maria De Filippi aveva speso per loro parole al miele definendoli pieni di passione e con un cuore enorme

Tragedia ad “Amici” di Maria De Filippi: la ricostruzione dell’omicidio

Sono giorni davvero molto particolari quelli che tengono in trepida attesa Maria De Filippi, di una decisione da parte del tribunale. Lei intanto non può credere ai propri occhi per aver lavorato accanto ad un “assassino”.

Uno dei ballerini della trasmissione Mediaset si è detto abbastanza sconvolto dal gesto dell’ex compagno di vita. Si tratta di Valerio Pino che in questi ultimi giorni ha ripensato più volte alla relazione che lo teneva legato a Marcus Bellamy. Quest’ultimo, una volta assorbita l’esperienza di Amici e aver chiuso ogni ponte di collegamento con Valerio ha fatto ritorno negli USA, dove poi si è “macchiato” di un crimine.

“E’ assurdo morire a 26 anni” ha scritto Maria in un post, completamente sbigottita dal gesto di Bellamy che nel 2016 confessò di aver ucciso con le proprie mani, l’allora nuovo compagno Bernardo Almonte. Lui stesso si era costituito sui social, subito dopo aver compiuto il gesto efferato. Gli inquirenti hanno constatato che Marcus faceva uso di metanfetamina e stupefacenti vari e viveva in uno stato di turbolenza continua

A quattro anni dall’omicidio, i giudici del tribunale USA sembrano siano arrivati alla conclusione, comminando all’ex ballerino di Amici la pena di reclusione, da scontare fino al 2039

