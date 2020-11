Gigi Proietti, età, carriera, moglie e figli del grande attore

Gigi Proietti, chi è uno degli attori più amati del nostro spettacolo. Età, carriera, moglie, e tutto quello che c’è da sapere sul grande Maestro che se ne è andato nel giorno del sul 80esimo compleanno

Un artista con la A maiuscola potremmo definirlo, poliedrico e pieno di risorse. Lui è Gigi Proietti uno dei grandi attori del nostro spettacolo. Una carriera longeva che si è divisa tra televisione, cinema e teatro, cimentandosi anche molto bene nelle vesti di doppiatore, comico, cantante e conduttore televisivo.

Gigi Proietti non si è mai fermato: dai film alle fiction, dalle barzellette agli show, dagli anni Settanta ad oggi ci ha regalato tante di quelle cose che passeranno di certo alla storia. Uno sui tutti il ruolo che lo ha consacrato al pubblico italiano: Il maresciallo Rocca.

Nel giorno del suo 80esimo compleanno se ne è andato lasciando un grande vuoto nel nostro spettacolo. Nella notte era stato ricoverato in una clinica della sua amata Roma in terapia intensiva ma si è spento alle prime luci dell’alba.

LEGGI ANCHE –> Gigi Proietti terribile annuncio: “E’ in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva”

Tutto su Gigi Proietti, dalla carriera alla vita privata

Gigi Proietti è nato a Roma il 2 novembre del 1940. Ottanta anni per lui proprio nel giorno della sua morte dopo il ricovero in terapia intensiva. Una carriera incomparabile la sua. Ha iniziato quasi per caso nel 1963 grazie a Giancarlo Cobelli esordendo nel Can Can degli italiani, e da qui il teatro è diventata la sua seconda casa.

Al cinema lo ricordiamo con il celebre “Febbre da cavallo” del 1976 nel ruolo dello scommettitore Mandrake, divenuto un vero film di culto, ripreso nel 2002 quando ha iniziato un forte sodalizio con i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina.

Gli anni Novanta per Gigi Proietti rappresentano la consacrazione alla televisione con tantissime fiction che lo rendono amatissimo dal pubblico: da Il maresciallo Rocca iniziata nel 1996, e poi ancora il ruolo di San Filippo Neri nella miniserie Preferisco il Paradiso, il cardinale Romeo Colombo da Priverno in L’ultimo papa re, fino al più recente Bruno Palmieri in Una pallottola nel cuore.

Sagitta Alter è stata la compagna di Gigi Proietti. Svedese, ex guida turistica, ha incontrato il grande attore nel 1962 quando lui aveva solo 22 anni. Dal loro amore sono nate due figli, Susanna e Carlotta.

Quest’ultima che ha seguito le orme del padre nello spettacolo ha rivelato: “Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere”.

LEGGI ANCHE –> E’ MORTO GIGI PROIETTI

“Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno” ha concluso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.