Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 2 Novembre

Accadde oggi. Il 2 Novembre è il è il 306º giorno del calendario, quest’anno 307° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 2 novembre è il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. All’inizio fu istituito per suffragare le anime che si trovano ancora nel Purgatorio. Si celebra inoltre la Giornata mondiale per i crimini contro i giornalisti, indetta dall’ONU nel 2013 in memoria dell’omicidio di due giornalisti francesi uccisi nel Mali nello stesso anno .

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1775 – Nasce la regina Maria Antonietta.

1889 – Nord e Sud Dakota divengono rispettivamente 39º e 40º stati degli USA.

1903 – Esce il primo numero del Daily Mirror.

1906 – Nasce il regista Luchino Visconti.

1930 – Hailé Selassié diventa imperatore d’Etiopia.

1940 – Nasce l’attore Gigi Proietti.

1947 – Howard Hughes compie il volo inaugurale dello Spruce Goose, ossia il più grande aeroplano ad ala fissa mai costruito.

1950 – Muore il drammaturgo George Bernard Shaw .

1972 – Nasce Eva Henger.

1975 – Uccisione di Pier Paolo Pasolini.

1983 – Il presidente Ronald Reagan firma una legge che istituisce una festività federale, da tenersi ogni terzo lunedì di gennaio : il Martin Luther King Day.

1986 – Gianni Poli, italiano, vince la maratona di New York.

1984 – Prima donna giustiziata negli Stati Uniti dal 1962: Velma Barfield.

2000 – Sulla Stazione Spaziale Internazionale giunge il primo equipaggio.

2004 – George Bush confermato presidente degli USA.

2007 – Delitto di Perugia che ha visto l’uccisione di Meredith Kercher.

2012 – Cancellata maratona di New York a causa dell’uragano Sandy.

