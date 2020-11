Arresto cardiaco a 21 anni, muore giovane ragazza

Una vera tragedia a Marano, a Nord di Napoli. Una giovane ragazza è morta sul colpo per via di un arresto cardiaco a 21 anni

Un arresto cardiaco che non ha lasciato scampo e una giovane vita spezzata a soli 21 anni. Così se ne è andata Fortuna Esposito, una ragazza originaria di Marano, Comune a Nord di Napoli.

La giovane si è sentita male in casa ieri, davanti ai genitori che subito hanno allertato il 118 e così Fortunata ed è stata portata d’urgenza all’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

Secondo le prime indiscrezioni il cuore di Fortunata non ha retto di fronte ad un arresto cardiaco che è stato fatale. Inutili, sono stati, infatti, i tentativi dei medici del Pronto Soccorso di rianimarla.

Ora sul suo corpo sarà effettuata l’autopsia che permetterà di capire le reali cause della morte. Secondo le prime informazioni la 21enne soffriva di asma e avrebbe avuto questo primo malore in casa. Ma per capire bene cosa sia realmente accaduto gli inquirenti attendono l’esito dell’esame autoptico.

Arresto cardiaco a 21 anni, un’intera comunità piange Fortunata

La morte di Fortunata ha lasciato tutti senza parole. La comunità di Marano è scossa, incredula di fronte ad un evento che sembra inspiegabile. 21 anni e tutta una vita davanti, poi un malore improvviso e la fine così tragica di una giovane vita.

Tutta la cittadina si è stretta intorno al dolore dei genitori di Fortunata. Per lei e per i parenti una valanga di messaggi di solidarietà e cordoglio per una perdita così terribile e assurda.

“Non è giusto perdere la vita in questo modo –recita uno dei commenti – avevi una vita davanti”. “Non ci sono parole” scrivono ancora. “Non si può morire così giovani, è una cosa terribile”, scrivono anche tra i biglietti.

E c’è chi già pensa al futuro della famiglia dono un incoraggiamento: “Adesso devono essere forti e superare questo tragico momento”, “Un dolore immenso al quale non ci si può rassegnare” un altro messaggio.

