Governo verso un nuovo Dpcm: quali le regioni a rischio lockdown

Nuovo Dpcm, oggi nuovo vertice. Tra le ipotesi: stop spostamenti tra Regioni, coprifuoco alle 18, musei chiusi

La stretta del Governo per un lockdown regionale sembra essere una certezza ora, soprattutto in quelle zone dove l’indice Rt è più alto: è questa l’ipotesi a cui sta lavorando il governo in queste ore prima di decidere se arrivare a misure restrittive di portata nazionale.

LEGGI ANCHE –> Noto stilista italiano positivo al Covid e portato in ospedale d’urgenza

Una cosa sembra certa: l’interruzione della mobilità interregionale, fatta eccezione per motivi di lavoro. Inoltre, si va verso la chiusura dei centri commerciali nei weekend e la chiusura alle ore 18 di tutte le attività.

A rischio ci sarebbero Lombardia, Piemonte e Calabria, considerate dall’ultimo report settimanale dell’Iss Regioni a rischio alto con, rispettivamente, un indice Rt a 2,01 1,99 e 1,84, tanto da rientrare nel cosiddetto scenario 4. Uno scenario, che comprenderebbe anche zone, seppur con ‘rischio moderato, di Molise (Rt 2,01), Bolzano (Rt 1,92), Emilia Romagna (Rt 1,6) e Trento (Rt 1,56).

Stamane incontro Stato Regioni

“La curva epidemiologica è ancora molto alta. Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una curva terrificante. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà”. Ha afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con il Corriere della Sera in cui sottolinea: “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”.

LEGGI ANCHE –> Figlia di Bobby solo trovata in un lago di sangue , ricoverata d’urgenza

E così da un lato il Cts propone lockdown mirati e provinciali, dall’altro le Regioni ribadiscono che chiudere in zone rosse alcune parti del Paese non avrebbe alcun senso. Stamattina quindi il vertice con le Regioni: queste infatti chiedono all’esecutivo provvedimenti uniformi su tutto il territorio e bocciano l’idea di un Dpcm con lockdown “locali”, come invece auspicato dal Comitato Tecnico Scientifico; inoltre, i sindaci avrebbero richiesto nella riunione di stamane misure pianificate sulla base del rischio.

Intanto il ministro della Cultura Dario Franceschini ha annunciato a Che tempo che fa la chiusura anche dei musei: ”Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischi di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.