Omicidio stamane a Bologna, un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a martellate l’anziano padre 89enne e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita.

Dramma questa mattina a Bologna, dove un uomo di 59 anni avrebbe ucciso l’anziano padre e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita. L’omicidio si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione dove i due vivevano, sita nella periferia del capoluogo emiliano. Stando alle prime informazioni, il 59enne avrebbe aggredito il padre di 89 anni colpendolo ripetutamente con un martello. L’uomo ha poi tentato il suicidio con un coltello. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa che, sentendo rumore nell’appartamento hanno chiamato le forze dell’ordine. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e la Polizia.

Bologna, omicidio in mattinata: uccide il padre a martellate, poi tenta il suicidio

Avrebbe ucciso l’anziano padre di 89 anni a martellate e successivamente avrebbe provato a togliersi la vita con un coltello. Questo è quanto avrebbe messo in atto un uomo di 59 anni, affetto da problemi psichici, nella mattinata di oggi a Bologna. Il delitto si sarebbe consumato in un’abitazione sita in via Emilio Ponente, nella periferia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione, come riporta Il Resto del Carlino, il 59enne avrebbe raggiunto il padre in camera e lo avrebbe colpito mentre si trovava a letto con diverse martellate e successivamente ha tentato il suicidio.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, molti dei quali parenti dei due, che sentendo rumori provenire dall’appartamento hanno chiamato i soccorsi. In poco tempo presso l’abitazione si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della Squadra Mobile della Polizia. Al loro arrivo per l’89enne non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio, ferito ed in stato confusionale, come riporta Il Resto del Carlino, sarebbe stato portato in ospedale.

L’uomo è stato posto in stato di fermo dalla Polizia che ora sta indagando sull’accaduto per ricostruire le dinamiche del delitto. Intervenuta anche la Polizia Scientifica che ha provveduto agli accertamenti del caso.

