Grande Fratello, tra due donne scatta la passione: “Mi sono innamorata di te”. Ieri sera Dayane Mello si è dichiarata ad Adua Del Vesco durante la festa di Halloween organizzata dal Grande Fratello Vip

Ieri al Grande Fratello Vip c’è stata la rituale festa di Halloween ed è successo di tutto. Tra giochi, cibo e alcol, i ragazzi si sono divertiti tantissimo ballando a ritmo di musica e ritrovandosi tutti sempre più vicini e più affiatati. Ci sono stati baci, in particolar modo tra Dayane Mello e Adua Del Vesco che durante la festa si sono ripetutamente appartate creando tantissimo scalpore sul web che non si aspettava una svolta del genere. Poi all’improvviso l’inaspettato: Dayane Mello, in giardino, si è lasciata andare ad una lunga dichiarazione nei confronti della sua amica.

Dayane Mello si dichiara ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip: “Sei la donna più bella che io abbia mai visto”

“Mi sono innamorata di te” ha esordito così, spiazzandola del tutto. “Mi sono innamorata di te, te lo giuro, sei bellissima, sei la donna più bella che io abbia mai visto. Tu per me sei più bella di Sophia Loren, più bella di Monica Bellucci. Sono innamorata di te”. Adua ha sbarrato gli occhi, incredula, e ha cercato di convincere l’amica di star esagerando che tutto quello che stava dicendo fosse dettato dall’alcol. Dayane ha provato a baciarla ripetutamente e Adua l’ha guardata un po’ perplessa. “Mi stai mettendo in crisi, lo sai?”.

Poi sono tornate a ballare insieme, hanno fatto una lunga doccia dove Dayane si è rivolta al fidanzato di Adua che è fuori dalla casa. “Giuliano, ho vinto io”.