E’ MORTO GIGI PROIETTI

Gigi Proietti Proietti non ce l’ha fatta. L’attore romano è spirato oggi m nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

L’artista, era ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime in una clinica della Capitale per problemi cardiaci e non per cause legate al coronavirus. Maestro di cinema, teatro e tv, in oltre 50 anni di attività ha collezionato fiction, film, spettacoli teatrali, sia come attore sia come regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche.