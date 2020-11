Anna Falchi, l’outfit da teenager che stupisce tutti. Mai vista così – FOTO

Anna Falchi, la bellissima attrice, sceglie un outfit diverso dal solito ma il risultato è semplicemente incantevole. Apprezzatissima sui social.

Zero haters per Anna Falchi, la bellissima attrice nonché una delle donne più desiderate dagli italiani. Dopo il suo omaggio alla sua squadra del cuore, la Lazio, in cui si è fatta immortalare nuda sul letto, un tripudio di erotismo e sensualità che di certo ha lasciato insonni parecchi uomini, tifosi e non, la Falchi ha deciso per questo ultimo scatto un outfit diverso dal solito. Un look da teenager che le sta davvero bene: gonna a campana sopra il ginocchio, collant nere velate 80 denari, felpa nera con ai lati delle righe bianche e la stampa centrale spiritosa, sembra infatti un cane con gli sci sulla spalla. Sneakers bianche con righe laterali rosa, di uno dei marchi internazionali più noti di abbigliamento sportivo. Capelli medio-lunghi sciolti e viso poco truccato. Un outfit perfetto da giorno, che le dona divinamente.

Anna Falchi, una passione senza freni

